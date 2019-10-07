7 октября 2019 | Время чтения 5 мин

«С расширением ЕАЭС Таджикистан окажется попросту заперт. С одной стороны у него будет граница ЕАЭС, а с другой — Афганистан».

Евгения Ким, , 12:57 — REGNUM «Вступление в ЕАЭС Узбекистана окажет существенное влияние на соседей. Таджикистан может понести гораздо более существенные потери, чем сокращение миграционных потоков. С расширением ЕАЭС Таджикистан окажется попросту заперт. С одной стороны у него будет граница ЕАЭС, а с другой — Афганистан. И поэтому, чтобы сохранить имеющиеся позиции, Душанбе придется еще раз серьезно подумать о вступлении в экономическое объединение», — казахстанский политолог Эдуард Полетаев поделился с ИА REGNUM оценкой последствий возможного вступления Узбекистана в ЕАЭС.

Флаг Узбекистана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Как вы оцениваете вероятность вступления Узбекистана в ЕАЭС?

Не торопите события. В случае Узбекистана и его гипотетического вступления в ЕАЭС решение не будет принято быстро. Посмотрите хотя бы на уровни дискуссий.

Этот вопрос взбудоражил узбекистанское экспертное сообщество и СМИ, в то время как в России этот вопрос практически не обсуждался. Это связано в том числе и с тем, что повестка ЕАЭС в России не является столь значимой.

Узбекистан, внешняя политика которого не сильно изменилась, хотя при новом президенте Шавкате Мирзиёеве был инициирован ряд политических и экономических реформ, все же настроен на двусторонние отношения. Поэтому сейчас шаги Ташкента навстречу Евразийскому союзу будут идти в направлении изучения возможностей интеграционного объединения. Его плюсов и минусов для страны.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

По схожей схеме действует и Таджикистан, который собирается вступать в ЕАЭС уже лет пять. И возможно, будет думать еще столько же.

ИА REGNUM: По каким событиям или заявлениям Ташкента можно оценить намерения Узбекистана по ЕАЭС?

По подготовительной работе, по получению статуса страны-наблюдателя и прочим мерам, которые проходили новые участники ЕАЭС — Армения и Киргизия. Но вполне возможно, что Узбекистан не дойдет даже до этого. Все будет зависеть от итогов исследования возможностей, о которых я говорил выше.

Также намерения можно будет оценить по ответным заявлениям чиновников Узбекистана. Нужно смотреть на их статус и на их влияние на принятие решений в стране. Только тогда можно делать выводы о серьезности намерений Ташкента.

ИА REGNUM: Какие плюсы и минусы для России и Казахстана от расширения ЕАЭС?

Первый и самый главный плюс — расширение рынка. Плюс 30 или 35 миллионов населения — это серьезное расширение.

Узбекистан и сейчас является серьезным поставщиком и таким же стабильным покупателям товаров из стран ЕАЭС, поэтому, если говорить о поддержке внутренних производителей на евразийском рынке и снятии ограничений, это дает дополнительный стимул внутреннему рынку страны.

По статистике, торговля Узбекистана с ЕАЭС составляет 30% от общего товарооборота. И теоретически с расширением экономического объединения эти показатели увеличатся. Это может произойти по нескольким причинам. В том числе в связи с ростом производства и переориентацией торговых потоков на евразийский рынок.

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ИА REGNUM: Что с миграционными потоками? Насколько актуален этот вопрос для Узбекистана?

Объемы денежных переводов из России в Узбекистан растут. По последним данным — Узбекистан является лидером по этому показателю среди других стран Центральной Азии. По некоторым данным, в России трудится около 2,5 миллиона граждан Узбекистана. Для них вступление страны в ЕАЭС значит снятие имеющихся ограничений и получение возможностей легально и без риска устраиваться на работу.

ИА REGNUM: В таком случае вступление Узбекистана может раздосадовать Киргизию и Таджикистан, для которых трудовая миграция — значимая часть экономики?

Безусловно. Этот шаг Узбекистана, если он будет когда-нибудь сделан, окажет существенное влияние на Киргизию и Таджикистан.

Таджикистан может понести гораздо более существенные потери, чем сокращение миграционных потоков. С расширением ЕАЭС Таджикистан окажется попросту заперт. С одной стороны у него будет граница ЕАЭС, а с другой — Афганистан. Чтобы сохранить имеющиеся позиции, Душанбе придется еще раз серьезно подумать о вступлении в экономическое объединение.

Что касается Киргизии, чьи трудовые мигранты сейчас находятся в гораздо более выгодном положении, чем их коллеги из Таджикистана и Узбекистана, то им придется адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Глобального вытеснения мигрантов из Киргизии из уже занятых ими ниш не произойдет, но какие-то изменения, безусловно, будут. Как минимум вырастет конкуренция.

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ИА REGNUM: Одним из аргументов в пользу ЕАЭС для Киргизии был вопрос инвестиций. Насколько это применимо к Узбекистану?

Иностранные инвестиции — это еще одна из причин, по которым Узбекистану может быть интересен ЕАЭС. Потому что вроде как Ташкент открылся, вроде как проводит нужные реформы в экономике и нацелен на привлечение инвестиций. Но вот проблема. Денег на нужные проекты никто давать не хочет.

Ташкент Dilshod Akbarov

В Узбекистане есть традиционные инвесторы — из Японии и Кореи, но Ташкент не может похвастаться расширением этого списка. Пока, во всяком случае.

В рамках ЕАЭС получить финансирование несколько проще. Тем более что в интеграционном объединении склонны поддерживать политически мотивированные инвестиционные проекты и не только.

ИА REGNUM: О каких проектах вы говорите?

О дорогостоящих по финансам и времени, но необходимых. О единой энергосистеме, которая распалась после развала СССР. О транспортных проектах, которые связывали весь регион, но оказались бесполезными после обретения независимости странами Центральной Азии.

В итоге страны, обладающие ресурсами, вынуждены были вкладывать огромные деньги на строительство собственных автомобильных и железных дорог в обход границ соседей. А те государства, у которых средств не было, не построили ничего и в итоге столкнулись с большими проблемами.

ИА REGNUM: Судя по набору ваших аргументов, вы положительно оцениваете идею расширения ЕАЭС?

В целом да. Но со стороны Ташкента было бы легкомысленно соглашаться или отвергать эту идею без тщательного изучения. А это процесс небыстрый.

Кроме того, не забывайте о косности узбекистанской системы. Думаю, что пройдет еще немало времени, прежде чем ситуация вокруг Узбекистана и его вступления в ЕАЭС станет яснее.