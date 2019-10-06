Приштина, , 23:13 — REGNUM Оппозиционная политическая партия «Демократический союз Косова» (ДСК) предварительно одерживает победу на парламентских выборах в Косово, об этом 6 октября сообщает РИА Новости.

Флаг Косово Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«По данным обработки 5,14%, полученных с избирательных участков, ДСК получает — 21,6%, Демократическая партия Косова президента Хашима Тачи — 21,02%», — приводит издание данный избирательной комиссии.

Напомним, внеочередные парламентские выборы в Косово проводятся в связи с отставкой главы правительства Рамуша Хардинайя, причиной отставки которого стал вызов в Гаагу для дачи показаний.

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