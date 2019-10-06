Вашингтон, , 21:25 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео не предоставляет требуемые документы, запрошенные Палатой представителей, необходимые для начала процедуры импичмента президенту Дональду Трампу, об этом 6 октября заявил председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел в интервью телеканалу CBS.

Майк Помпео (сс) U.S. Department of State

«Он пока не выполнил наших требований, необходимых для расследования, мы надеемся, что он их выполнит», — подчеркнул конгрессмен.

Ранее, 5 октября глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что ответил на запрос парламентариев по поводу предоставления документов о переговорах Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в Соединенных Штатах в 2020 году пройдут выборы президента, обе партии — Демократическая и Республиканская — активизировали усилия по борьбе за высший пост в стране, что и стало причиной попытки инициировать импичмент нынешнему главе Белого дома.

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