Пхеньян, 6 октября 2019, 21:19 — REGNUM Власти КНДР не намерены вести переговоры по вопросам ядерного разоружения с представителями США, если Вашингтон продолжит настаивать на старых условиях. Об этом, как передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), говорится в заявления МИД КНДР.
В сообщении северокорейского внешнеполитического ведомства отмечается, что Вашингтон должен отказаться от «враждебной политики» в отношении Пхеньяна, а также предложить реальные решения по денуклеаризации Корейского полуострова до конца текущего года.
Ранее руководитель пресс-службы госдепартамента США Морган Ортэгус по итогам прошедших в столице Швеции консультаций заявил, что дипломаты США провели конструктивные консультации с коллегами из КНДР, однако высказывания корейских дипломатов не отражают духа встречи.
По его словам, дипломаты США озвучили творческие идеи и «провели конструктивные консультации со своими коллегами из КНДР».
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