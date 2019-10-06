Киев, , 20:01 — REGNUM На Украине военнослужащие Вооруженных сил устроили в сети флешмоб в ответ на предложение ограничить им выплаты льгот, сообщает 6 октября РИА Новости.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, на страницах боевиков ВСУ начали появляться ироничные публикации с хештегом #Извините_что_мы_не_сдохли.

Ранее депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Галина Третьякова предложила ограничить выплату льгот участникам конфликта в Донбассе. По ее словам, субсидии нужно предоставлять лишь тем, кто «что-то потерял на войне».

«Если это был контракт и человек сознательно шел на получение высокого денежного обеспечения», — сказала депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный конфликт в Донбассе начался после антиконституционного переворота в Киеве. Весной 2014 года на востоке Украины после проведения референдума среди местных жителей Донецкая и Луганская Народные Республики объявили о независимости. В ответ на это Киев направил в регион подразделения ВСУ и нацбатальоны. Население Донбасса организовало вооруженное сопротивление.

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