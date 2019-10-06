Москва, , 19:12 — REGNUM Соболезнования в связи со смертью вице-спикера Совета Федерации Евгения Бушмина выразил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Об этом сообщила в воскресенье, 6 октября, пресс-служба правительства РФ.

Евгений Бушмин Gov.ru

«Председатель правительства (Дмитрий Медведев) выразил соболезнования родным и близким Бушмина», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как передавало ИА REGNUM, вице-спикер Совета Федерации, сенатор от исполнительной власти Ростовской области Евгений Бушмин скончался на 62-м году жизни 6 октября. Причины смерти сенатора пока не сообщаются.

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