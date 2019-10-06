Москва, , 19:05 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким заместителя председателя Совфеда Евгения Бушмина.

«Выражаю глубокие соболезнования от себя лично и депутатов Государственной думы… Евгения Викторовича Бушмина на протяжении всей его деятельности отличали доброта, отзывчивость, порядочность, высокий профессионализм. Все это позволило ему заслужить уважение в обществе и авторитет среди коллег», — отметил Володин.

Бушмин внёс большой вклад в развитие российского парламентаризма. Депутат Госдумы, заместитель министра финансов, член Совета Федерации — четверть века он отдал законотворческой работе, цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после продолжительной болезни скончался вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин. В Верхней палате парламента он представлял Ростовскую область.