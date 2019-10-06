Тегеран, , 18:40 — REGNUM Иран установил видеокамеры наблюдения на границе с Ираком, сообщает 6 октября агентство Mehr.

Ирано-иракская граница PersianDutchNetwork

Отмечается, что камеры были установлены «для обеспечения более эффективной защиты общей границы». Они могут передавать информацию беспилотникам, которые наблюдают за приграничной зоной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана закрыли два пограничных перехода на границе с Ираком из-за беспорядков.

Напомним, акции протеста в Ираке вспыхнули 1 октября, причиной недовольства жителей стали неудовлетворительные условия жизни — проблемы в здравоохранении, образовании, а также на рынке труда.