Киев, , 18:40 — REGNUM Сотрудники полиции не зафиксировали нарушений порядка во время акций протеста против «формулы Штайнмайера» на майдане «Независимости» в Киеве. Об этом сообщается в воскресенье, 6 октября, на сайте Нацполиции Киева.

«Мероприятия завершились, — говорится в сообщении. — Нарушений порядка не зафиксировано».

Отмечается, что всего в акциях протеста, по предварительным подсчетам, приняли участие около 10 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера», прошел на майдане «Независимости» в Киеве 6 октября.

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