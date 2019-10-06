Тбилиси, , 18:37 — REGNUM Оппозиция требует импичмента президента Грузии ЗарубишвилиУ президентского дворца в Тбилиси проходит протестная акция, организованная «Лейбористской партией». Об этом 6 октября сообщает «Новости-Грузия».

Акция вызвана скандалом с помилованием заключенных. Ранее грузинское радио Свобода обнародовало списки помилованных лиц за девять месяцев президентства Саломе Зурабишвили. По информации радио, среди помилованиях есть осужденные за педофилию, ограбление, разбой и получение взятки. Затем министр юстиции Тея Цулукиани опровергла информацию о том, что среди помилованных президентом лиц есть педофил.

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