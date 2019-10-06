Москва, , 18:34 — REGNUM Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой («Единая Россия») является «беспрецедентным нарушением любых дипломатических и этических норм», считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Государственная Дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Очевидно, что никаких контактов по межпарламентской линии в ближайшее время просто не будет», — написал Никонов в соцсети Facebook.

Даже попытка сотрудничества с США оказывается наказуемой для тех, которые это сотрудничество пытаются осуществлять, констатировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил задержание и допрос Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

Депутат Госдумы Инга Юмашева получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу.

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