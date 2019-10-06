Москва, , 18:24 — REGNUM Обвинения во вмешательстве России в американские выборы являются предлогом для сдерживания Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин в кулуарах Российской энергетической недели.

Глава государства напомнил, что на основе предположения сговора России с президентом США Дональдом Трампом были введены антироссийские санкции.

«(Бывший спецпрокурор Роберт) Мюллер сказал, что сговора не было, но санкции остались. Значит, это был только предлог для того, чтобы сдерживать нас. И с другой стороны — чтобы оказать давление на Трампа», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, расследование «российского вмешательства» в выборы в США, которое почти два года проводил спецпрокурор Роберт Мюллер, так и закончилось ничем. Приписываемый команде Дональда Трампа «сговор с Москвой», в результате которого стало возможным его избрание президентом США, так и не был доказан.

Вместе с тем Мюллер считает, что вмешательство России во внутреннюю политику не прекратилось. Он утверждает, что Москва сделает «это снова» во время следующей предвыборной кампании.

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