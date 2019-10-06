Ташкент, , 18:23 — REGNUM В Нукусе (Каракалпакия) 30 сентября — 6 октября состоялась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе мероприятия стороны провели считку нормативно-правовых и технических документов демаркации и договорились внести их на утверждение совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном», говорится в сообщении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам проведения аэрофотосъемочных работ на совместной границе.

«По итогам переговоров руководителями делегаций — первым заместителем председателя Госкомземгеодезкадастра Узбекистана Тулкином Абдуллаевым и начальником Предприятия №5 Министерства обороны Туркменистана Мамедом Мамедовым подписан соответствующий Протокол», сообщает МИД.