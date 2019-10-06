Москва, , 18:08 — REGNUM Положение, в котором оказался президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с главой США Дональдом Трампом, не интересует главу Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщил сам российский лидер, отвечая на вопрос журналиста телеканала NBC News. Соответствующее видео обнародовано на Youtubе-канале «Россия 24».

«Я не знаю, мне это неинтересно, — сказал Путин. — Чего об этом говорить».

Президент РФ также добавил, что сотрудникам средств массовой информации следует задать данный вопрос самому украинскому лидеру.

Ранее премьер-министра РФ Дмитрий Медведев в эфире программы «Вести в субботу» заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложном положении после обещания главе США Дональду Трампу расследовать дело сына бывшего госсекретаря США Джо Байдена.

По его словам, Зеленский попал между молотом Демократической партии и наковальней Республиканской партии.

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