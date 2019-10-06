Екатеринбург, , 18:03 — REGNUM В Екатеринбурге митрополит Кирилл призвал православных проголосовать за строительство храма Святой Екатерины на площадке бывшего приборостроительного завода. Текст его обращения зачитали в воскресенье, 6 февраля, в храмах города.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский призвал православных участвовать в опросе по выбору места под храм. И отметил, что лучшая для собора площадка — на месте бывшего завода.

«Чтобы, наконец, прекратить навязанные нашему городу искусственные и изматывающие споры, глава митрополии призвал прийти 13 октября на опросные участки и проголосовать за строительство собора святой Екатерины на месте бывшего Приборостроительного завода», — говорится в сообщении пресс-службы епархии.

Это место кажется православным оптимальным также и в связи с тем, что здесь не нужно вырубать деревья либо скверы. Отметим, строительство на прежних двух площадках сорвалось из-за угрозы повреждения зон отдыха граждан, на пруду храм не стали строить после заключения специалистов об опасности создания там капитального объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос пройдёт 13 октября. На него вынесены две площадки. По данным опросов, половина жителей города знают о запланированном общегородском опросе, и некоторые готовы прийти на опросные участки и проголосовать.

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