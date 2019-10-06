Рим, , 18:03 — REGNUM Россию необходимо восстановить в Группе восьми (G8) для более эффективного решения геополитических проблем по всему миру, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью The Washington Post.

«Я поддержал инициативу (президента США Дональда Трампа восстановить РФ в G8), потому что, как мне кажется, если бы Россия и её президент Владимир Путин могли сидеть за одним столом с нами, то у нас будет больше шансов урегулировать серьезные геополитические проблемы во всем мире», — сказал Конте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку идее возврата России в объединение, которое когда-то называлось G8, а потом было редуцировано до G7 из-за воссоединения Крыма с Россией.

В свою очередь специальный представитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что для возврата к формату «Большой восьмерки» Москве необходимо выполнить «одно важное условие — выйти из Крыма».

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