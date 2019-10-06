Москва, 6 октября 2019, 17:44 — REGNUM Сегодня, 5 октября, на 62-м году жизни умер вице-спикер Совета Федерации, сенатор от исполнительной власти Ростовской области Евгений Бушмин, сообщает 6 октября ТАСС.
«К сожалению, (Евгений Викторович Бушим) сегодня скончался», — сообщил изданию спикер Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.
Напомним, в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному от законодательного и исполнительного органов государственной власти региона. Наделение полномочиями члена Совфеда осуществляется главой региона на срок его полномочий, а также депутатами региональных Заксобраний нового созыва.