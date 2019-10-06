Вашингтон, , 17:06 — REGNUM В Соединенных Штатах второй сотрудник американской разведки рассказал инспектору американского разведывательного сообщества о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает телеканал ABC.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Gov.ua

Отмечается, что он располагает данными из первых рук относительно некоторых предположений, высказанных в жалобе первого осведомителя.

Напомним, ранее сообщалось, что человек из американской разведки, спровоцировавший скандал вокруг «давления Трампа на Зеленского», имел тайный контакт со спецкомитетом Конгресса по разведке.

Как сообщало ИА REGNUM, неназванный разведчик, из-за которого в США проводится попытка импичмента главы Белого дома Дональда Трампа, подал жалобу на главу США, «давившего» на Владимира Зеленского во время разговора.

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