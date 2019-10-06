Тегеран, , 16:43 — REGNUM Отсутствие стратегии у Соединенных Штатов приведет к краху этой страны, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами.

«Отсутствие стратегии у держав — это начало их постепенной смерти, это сейчас происходит в Америке», — цитирует его Mehr.

По словам Салами, за философией США «стоит тираническая натура», тогда как философия Ирана «заключается в защите ущемленных». «И эта философия победоносна», заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США, выходя в 2018 году из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возобновляя антииранский «экономический терроризм» прекрасно осознавали, что стабильность в мире невозможно обеспечить с изоляцией Исламской республики.

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