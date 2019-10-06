6 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Американцы не только не могут придумать и сделать стратегическое оружие, сопоставимое по потенциалу с новейшими российскими и даже некоторыми китайскими образцами, но и, кроме этого, вооружённые силы США не дотягивают до уровня сложности той стратегической и оперативной игры, которую сейчас ведут Россия и Китай.

Владимир Васильев, , 18:31 — REGNUM «Праздники — это здорово. Мы отдыхаем от наших забот и расслабляемся. К сожалению, праздники заканчиваются, и накопленное отставание в работе встречает нас при возвращении к будням реального мира». Так начинается публикация от 3 октября 2019 года в американском журнале National Defense. Автор — генерал ВВС в отставке Хоук Карлайл, президент и генеральный директор данного издания, бывший командующий Боевым авиационным командованием (Air Combat Command) ВВС США.

Эрик Уэсли Army.mil

В публикации Хоук Карлайл даёт краткую характеристику состоянию американских ВВС во времена Холодной войны и на настоящий момент. В конце 1970-х — начале 1980-х годов военно-воздушные силы в среднем закупали более 200 боевых самолетов в год. После Холодной войны, в течение более чем 25 лет, объём закупок в среднем составлял менее 20 боевых машин. По мнению генерала, это «привело к самым маленьким, самым старым военно-воздушным силам в истории Соединённых Штатов Америки».

Карлайл отмечает, что при развёртывании ВВС США для операции «Буря в пустыне» они насчитывали 134 эскадрильи истребителей. На сегодняшний день ВВС США насчитывают 55 эскадрилий, при этом средний возраст боевых машин приближается к 30 годам.

Генерал в отставке подчёркивает, что «стратегические воздушные и космические преимущества Америки неуклонно размываются». Данное положение дел отражено и в Стратегии национальной обороны 2018 года, которая призывает к возвращению эпохи конкуренции великих держав. Стратегия признает, что у США есть равные конкуренты, которые инвестировали в противодействие американской силе, в том числе воздушную мощь, которая являлась давним асимметричным преимуществом Соединённых Штатов.

В конце публикации Хоук Карлайл делает вывод: «Праздник закончился, отставание огромно, и вызов велик». По словам Карлайла, «ВВС США нуждаются в скорейшей рекапитализации».

F-35A Senior Airman Brett Clashman, U.S. Air Force

27 сентября 2019 года в Вашингтоне прошло ежегодное мероприятие Центра анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis — CEPA) — 2019 CEPA Forum. На нём в качестве спикера выступил генерал-лейтенант Эрик Уэсли, заместитель командующего Командования будущего сухопутных войск США (Army Futures Command). Уэсли заявил, что противники Америки начинают бросать вызов США почти во всех сферах, включая воздух, землю и море.

«Если вам бросают вызов, это означает, что у вас сейчас нет превосходства», — подчеркнул Уэсли. Генерал также отметил: «Единственный способ, которым вы можете создать превосходство, когда все домены находятся в игре, — это создать синергию между ними, чтобы общая сумма была больше, чем сумма частей по отдельности. У нас недостаточно ресурсов для того, чтобы США, наши партнеры и наши союзники всегда доминировали, постоянно во всех сферах».

Эрик Уэсли определил три проблемы для Соединённых Штатов со стороны их противников. Первая: противники США вложили финансовые ресурсы во все домены (сферы ведения боевых действий). Вторая проблема заключается в том, что потенциальные противники одновременно действуют на нескольких уровнях противостояния, то есть противоборство носит «многослойный характер».

Третья проблема — это готовность России и Китая воздействовать на конкурентное пространство для достижения своих стратегических и оперативных целей, что создает значительные проблемы для вооруженных сил США.

О чём же свидетельствуют эти заявления американских генералов? Они говорят о том, что США и их союзники утратили глобальное доминирование в военной сфере.

Военный парад. Китай Kremlin.ru

Можно констатировать, что после победы в Холодной войне в сфере военного строительства коллективный Запад сильно расслабился. Россия же сумела поднять свою экономику после развала СССР и почти незаметно нарастить свой военный потенциал, в том числе, создать новейшие стратегические вооружения, не имеющие аналогов у США и их сателлитов.

Китай, в свою очередь, использовал уникальный исторический шанс благодаря роли «золотой акции» в противостоянии между СССР и США, когда в обмен на политическую лояльность Пекин получил 40 лет спокойствия и доступа на американский рынок. Это позволило КНР создать мощную экономику и в дополнение к ней мощные вооружённые силы, которые уже располагают собственной внушительной ядерной триадой.

Фактически в настоящее время США в сфере стратегических ядерных вооружений по отношению к России находятся на этапе догоняющего развития. Самое заметное отставание Соединённых Штатов от России наблюдается по гиперзвуковому оружию. У Китая, кстати, тоже есть гиперзвуковое оружие. Это баллистическая ракета DF-17 с гиперзвуковым глайдером DF-ZF в ядерном оснащении.

Что интересно. Если отставной генерал ВВС США Хоук Карлайл упирает на необходимость скорейшего обновления авиапарка военно-воздушных сил, то генерал-лейтенант сухопутных войск США Эрик Уэсли очень много внимания уделяет повышенной сложности нынешнего соревнования между США и Россией, с одной стороны, и Китаем, с другой.

Эрик Уэсли Army.mil

В результате анализа высказываний Уэсли складывается такое ощущение, что американским военным не хватает интеллекта, чтобы противостоять комплексному и сложному воздействию со стороны России и Китая.

А вот это действительно очень серьёзная проблема для Соединённых Штатов. Получается, что американцы не только не могут придумать и сделать стратегическое оружие, сопоставимое по потенциалу с новейшими российскими и даже некоторыми китайскими образцами, но и, кроме этого, вооружённые силы США не дотягивают до уровня сложности той стратегической и оперативной игры, которую сейчас ведут Россия и Китай.

И надо полагать, что данная ситуация в Соединённых Штатах в ближайшее время к лучшему не изменится, так как идёт серьёзный конфликт внутри американской политической элиты, который при определённых условиях может даже подтолкнуть страну к гражданской войне. Безусловно, это снижает общий потенциал Америки. Как сказал Иисус Христос: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит».

Следует заметить, что в условиях повышающейся турбулентности в США формирование новой реальности — многополярного мира — только ускорится. Таким образом, праздник для США заканчивается, наступают суровые будни. И сохранится ли в них США единым государством — большой вопрос.