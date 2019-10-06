Киев, , 15:59 — REGNUM О неизбежности майдана, который проходит в Киеве заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш 6 октября в своем телеграмм-канале.

Так называемое вече, которое проходит на площади Независимости в Киеве, Лукаш посчитала акцией, предназначенной оказать «уличное давление» на украинского президента. А тем, кто ее организовал, как считает Лукаш, выгодно чтоб Украина была «слабой, воюющей и недоговороспособной». При этом бывший министр юстиции допустила мысль о том, что среди протестующих есть люди с искренними душевными порывами, но выразила убеждение, что их порыв будет в очередной раз использован.

«Этот протест был неизбежен. Не было бы формулы Штайнмайера, был бы другой майдан. Земельный, налоговый, газовый… Зеленского просто садят во внутренний котел. Садят те, кому он НЕ стал приговором, не смотря на обещания», — отметила Лукаш.

Экс-глава минюста уверена и в том, что никакого «вече в поддержку Зеленского» она не увидит, объяснив это нежеланием власти «заранее обсуждать с людьми политическую повестку».

Политик уверена, что Зеленский допустил ошибки в кадровом вопросе и «все эти грантоеды и перебежчики за него не заступятся». Лукаш также добавила, что сейчас рейтинг власти выглядит «на все 8%», объяснив это равнодушным отношением к «экономическим и гуманитарным правам и свободам» избирателей.

Напомним, 6 октября в Киеве на площади Независимости проходит акция протестов под названием «Остановим капитуляцию».