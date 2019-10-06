Багдад, , 15:57 — REGNUM Губернатор Багдада Фалях аль-Джазаири оправлен в отставку после нескольких дней беспорядков в столице Ирака. Об этом 6 октября сообщает телеканал Al Hadath.

Решение об отставке губернатора было принято единогласно на заседании совета провинции. В течение следующих пяти дней будут приниматься заявки на образовавшуюся вакантную должность губернатора Багдада.

Сообщается, что обстановка в настоящее время в столице Ирака нормализуется. Возобновили работу государственные учреждения. Площади и улицы ещё остаются заблокированными бронетехникой, также на улицах присутствуют в большом количестве представители силовых структур.

Напомним, беспорядки в Ираке вспыхнули 1 октября. Причиной многочисленных акций протеста, перешедших в столкновения с представителями силовых структур, стали неудовлетворительные условия жизни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате массовых беспорядков в Ираке погибли 100 человек, ещё около четырёх тысяч получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших в результате протестов в Ираке увеличилось до 100 человек