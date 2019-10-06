Ереван, , 15:51 — REGNUM В Ереване стартует Всемирный конгрессе информационных технологий WCIT-2019. По словам премьер-министра Армения Никола Пашиняна страна сделает всё, чтобы стать мировым технологическим лидером.

«Правительство Армении объявило информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) областью стратегического значения. Чтобы сделать Армению мировым лидером в области технологий, мы готовы реформировать нашу систему образования, модернизировать стратегические инфраструктуры и инвестировать в человеческий капитал. Сегодня армянские стартапы могут похвастаться своим заметным присутствием в Силиконовой долине», — заявил премьер-министр Армении в приветственной речи в канун форума.

По словам Пашиняна, Армения продолжает наращивать свои силы в технологической экосистеме — как среди техногигантов, так и среди инновационных стартапов. Премьер отметил, что для обеспечения армянского технологического превосходства в будущем, правительство удвоит усилия по развитию образовательной и институциональной инфраструктур в целях удовлетворения потребностей динамично развивающейся отрасли. Это позволит как местным, так и международным компаниям работать в Армении, используя обширную сеть знакомств, контактов и огромные ресурсы армянской диаспоры.

«Будучи страной, принимающей WCIT-2019, Армения обеспечивает среду, в которая объединяет ведущих интеллектуалов мира, лидеров бизнеса и политики, чтобы обсудить ряд насущных проблем, вставших перед технологическим будущим, и результаты которых могут иметь далеко идущие социальные, экономические и политические последствия для всего человечества. Армения с честью выполнит свою миссию. Я безмерно горжусь тем, что за 40-летнюю историю форум WCIT впервые проводится в такой маленькой стране, как Армения», — отметил Никол Пашинян.