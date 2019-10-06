Москва, , 15:50 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал обвинения во вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах Америки. Соотвествующее заявление он сделал в кулуарах форуме «Российская энергетическая неделя», этот эпизод был показан в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Путин прямо сказал. что голословные обвинения во вмешательстве России в выборы в США были лишь предлогом для давления на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Российский лидер обратил внимание, что на основании этих голословных обвинений о вмешательстве России и сговоре России с Трампом были введены антироссийские санкции.

Однако потом бывший теперь уже специальным прокурором Роберт Мюллер заявил, что никакого сговора не было. Но вот санкции то остались.

«Мюллер сказал, что сговора не было, но санкции остались. Значит, это был только предлог для того, чтобы сдерживать нас. И с другой стороны — чтобы оказать давление на Трампа. Те, кто это делает, не смотрят даже на один шаг вперед», — сказал президент России Владимир Путин.