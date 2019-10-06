Киев, , 15:43 — REGNUM Актриса «Квартала-95» Елена Кравец заявила, что основатель этой компании, нынешний президент Украины Владимир Зеленский не связывает свое будущее с постом главы государства и через пять лет вернется в юмористическое шоу. Об этом Кравец заявила в интервью программе «Светская жизнь».

Кравец рассказала, что совсем недавно она говорила со своим старым другом Зеленским по телефону. неожиданно президент Украины признался, что намерен вернуться в юмористическое шоу уже через пять лет.

«Я: «Серьёзно?» Он: «Конечно» , — рассказывает Кравец о диалоге с Зеленским.

Кравец делает вывод, что Зеленский на второй срок не собирается.

Также она рассказала, что у президента хватает времени, чтобы вычитать все шутки сценаристов «Квартала 95» о себе и своей супруге Елене.