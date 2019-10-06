Рига, , 15:27 — REGNUM Крупным боем на полигоне в Адажи завершились натовские учения «Серебряная стрела» — пишет портал LSM. В ходе них, впервые, в обстановке реального боя, была развёрнута бригада военнослужащих из 12 государств, после чего подразделение выдвинулось решать боевую задачу за пределы полигона.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Тренировка включала в себя массовое столкновение танков и другой боевой гусеничной техники и завершала двухнедельные учения, в ходе которых подразделения латвийской армии и союзники отрабатывали оборонительные операции.

В учениях приняло участие 3000 военнослужащих из 12 стран, включая такие далёкие, как Испания и Канада.

По их итогу совместный батальон Латвии, Литвы и Эстонии — Балтбат получил специальный сертификат для участия в операциях НАТО. И со следующего января 800 военнослужащих из Прибалтики смогут принимать участие во всех операциях блока, в любой точке мира, уточнил командир механизированной бригады сухопутных войск, полковник Сандис Гаугерс.

Учения улучшают взаимопонимание и помогают устранять культурные барьеры, считают организаторы.

«Впервые в истории мы проводили полномасштабное наступление бригадой состоящий из военнослужащих 12 стран, чтобы захватить один объект и не поубивать друг друга» — развил свою мысль полковник Гаугерс.

В этом году военнослужащие впервые вышли за пределы полигона и проводили учебные операции в девяти регионах Латвии.

«Наши союзники отлично интегрировались в оборонную систему Латвии и прекрасно взаимодействовали с нашей армией» — считает министр обороны Артис Пабрикс.

На учениях присутствовали международные наблюдатели, в том числе из Белоруссии. Отвечая на вопрос: проявила ли интерес к учениям Россия? Командир национальных вооружённых сил Леонид Калныньш ответил: «именно к этому эпизоду учений Намейс (Namejs») интереса проявлено не было, хотя приглашение российской стороне было отправлено».

«Мы были вынуждены действовать на гражданской территории в ограниченных обстоятельствах, что стало настоящим вызовом для систем управления и логистики. Но всё прошло, как и планировалось» — сообщил командир расширенной боевой группы НАТО лейтенант-полковник Майк Рик.