Москва, , 15:21 — REGNUM На предстоящем саммите АТЭС возможно состоится встреча президентов Российской Федерации и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» помощник президента России Юрий Ушаков.

Отвечая на вопрос о том, возможна ли встреча Трампа с Путиным, Ушаков сказал:

«Теоретически возможна, конечно, но практически этот вопрос ещё не прорабатывался».

Помощник президента подчеркнул, что российская сторона всегда открыта для диалога с американскими коллегами и никогда не отказывается от подобных встреч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявлял, что он хочет пригласить президента России Владимира Путина в Белый дом, а также на следующий саммит «Большой семерки», который должен пройти в США.