Берлин, , 15:14 — REGNUM Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер считает, что в странах Евросоюза возможно повторение миграционного кризиса 2015 года. Об этом он заявил в интервью таблоиду Bild.

По словам Зеехофера, если Европейский союз не имеет сил, чтобы решить проблему притока мигрантов в свои страны, то повторение миграционного кризиса 2015 года неминуемо.

То, что произошло в 2015 году Зеехофер назвал «потерей контроля».

Напомним, что в 2015 году в страны ЕС и прежде всего в Германию въехало огромное количество беженцев. В 2013 году в страны ЕС въехали 556 тыс. беженцев, в 2014 году — 782 тысячи, а в 2015 — 1,5 млн беженцев.

Затем миграционный поток снизился, в том числе из-за предпринятых странами ЕС мер. Однако нестабильность в странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в Азии создает постоянную угрозу возникновения нового потока беженцев в страны ЕС. Так, на территорию Греции только в сентябре 2019 года въехали 36 тыс. мигрантов. Большинство из них родом из Пакистана и Афганистана.