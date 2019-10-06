Вашингтон, , 14:51 — REGNUM Объединенный центр искусственного интеллекта Министерства обороны США запросил финансирование в размере $268 млн, что втрое превышает бюджет предыдущего года. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Об этом запросе, сделанном в рамках проекта федерального бюджета США, рассказал глава центра Пентагона по искусственному интеллекту Джек Шанахан. На брифинге для журналистов Шанахан объяснил, что основные разработки центра будут сосредоточены в сфере оптимизации командования, навигации и управления техникой.

Глава департамента Пентагона заявил, что дополнительное финансирование запрашивается из-за того, что Китай и Россия демонстрируют успехи в сфере технологий искусственного интеллекта.

«Я не хочу увидеть будущее, в котором у наших потенциальных противников есть силы, полностью поддерживаемые искусственным интеллектом, а у нас — нет… Я с оптимизмом смотрю на 2020 год, который должен стать для департамента прорывным», — подчеркнул Шанахан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер обвинил Россию, Китай и Иран в подрыве стабильности в Латинской Америке.

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