Москва, , 13:56 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило решительный протест в связи с допросом сотрудниками Федерального бюро расследований США депутата Государственной думы России Инги Юмашевой. Соответствующее заявление распространила сегодня, 6 октября, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Инга Юмашева, которая координирует работ по группы по связям с Конгрессом США, прибыла в Соединенные Штаты по приглашению для участия в международном форуме «Диалог Форт-Росс». Посольство США выдало ей визу.

В аэропорту Нью-Йорка Юмашеву задержали сотрудники ФБР. Час её допрашивали, а затем сотрудник ФБР предложил продолжить разговор в другом месте.

Юмашева является членом комитет Госдумы по международным делам и имеет дипломатический паспорт.