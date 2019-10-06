Цхинвал, , 13:23 — REGNUM Делегация Южной Осетии отправилась в Женеву для участия в очередном раунде дискуссий по безопасности в Закавказье. На дискуссиях представители республики намерены поднять вопрос о снятии незаконного грузинского блокпоста. Об этом 6 октября сообщает ИА «Рес».

Женевские дискуссии пройдут в довольно неспокойное время, «когда грузинская сторона нагнетает обстановку на одном из участков госграницы — в югоосетинском селе Уиста (Цнелис)», — считает полпред президент Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев. При этом сложившая ситуация, отмечает полпред, доказывает необходимость разработки документа о неприменении силы.

Делегация Южной Осетии также будет настаивать на снятии грузинского блокпоста, незаконно установленного вблизи села Уиста (Цнелис) Южной Осетии.

Напомним, очередной раунд Женевских дискуссий пройдет 8−9 октября.

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