Цхинвал, , 13:12 — REGNUM На полигоне министерства обороны Южной Осетии личный состав учебной роты прошел занятия по огневой подготовке. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

Занятия проводились под руководством командира роты майора Рустама Дзагоева в соответствии с требованиями курса стрельб из стрелкового оружия, боевых машин и танков.

Военнослужащие изучили тактико-технические характеристики оружия и правила выполнения стрельб. Солдаты роты продолжат заниматься боевой и строевой подготовкой на территории военного городка и войскового полигона министерства обороны Южной Осетии.

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