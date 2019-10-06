Киев, , 13:11 — REGNUM «Формула Штайнмайера» отвлекает от дискуссии и никуда не ведет. Об этом 5 октября написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в социальной сети Twitter.

«Пора прекратить дискуссию о формуле Штайнмайера. Просто не следует «одевать нам ее на голову». Важна открытая и честная дискуссия, куда, когда и для чего мы будем двигаться, ее нам явно не хватает. Сначала дискуссия — потом переговоры с РФ, не наоборот», — отметил Климкин.

Напомним, ранее Климкин заявил, что для достижения мира Украина должна стать сильнее, а Россия — слабее.