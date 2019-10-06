Киев, , 13:06 — REGNUM Расследовать факты вмешательства Международного валютного фонда в деятельность парламентского комитета потребовали в «Оппозиционной платформе — за жизнь» (ОПЗЖ). Соответствующее заявление 6 октября было опубликовано на странице политической партии в социальной сети Facebook.

В ОПЗЖ напомнили, что ранее обратились в государственное бюро расследований (ГБР) Украины с обращением о совершении преступления председателем Комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики А. Красносельской и представителем Международного валютного фонда по второй части статьи 344 Уголовного Кодекса Украины.

Депутаты напомнили, что 1 октября 2019 года после голосования за поправки к законопроекту № 1031 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов» А. Красносельская после телефонного разговора с представителем МВФ потребовала провести повторное голосование, ввиду того, что в МВФ от нее потребовали снизить «порог незаконного обогащения».

После этого, как говорится в обращении депутатов из ОПЗЖ, «представители партии «Слуга народа» раболепно, без какого-либо обсуждения… переголосовали норму законопроекта». В связи с этим в ОПЗЖ требуют «расследовать факты вмешательства МВФ как иностранной институции в деятельность парламентского комитета».

«Украина должна наконец-то избавиться от ига внешнего управления. Мы не допустим, чтобы эмиссары-распорядители из МВФ вмешивались во внутренние дела Украины, подрывая суверенитет нашего государства и нанося вред интересам Украинского народа», — отметили депутаты ОПЗЖ.

Напомним, ранее депутат Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский в интервью изданию Страна.ua, комментируя голосование за указанный законопроект, заявил что Украина — это «страна под управлением МВФ».