Тбилиси, , 12:51 — REGNUM В Грузии необходимо провести реформы в системе помилования. Об этом 5 октября заявил журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает агентство «Интерпрессньюс».

"Однозначно, что система, связанная с помилованием нуждается в изменениях и об этом заявила сама президент»

При этом необходимые законодательные изменения по вопросу помилования должны обсуждать парламент и общество, считает Гахария. По мнению премьера, помилование осужденных тяжкие преступления неприемлемо.

На вопрос, кто должен нести ответственность в связи с последним помилованием, премьер отметил, что ответственного установит следствие.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась комментировать новую информацию в связи с помилованием осужденных, согласно которой, президент помиловала осужденного за педофилию. Ранее министр юстиции Тея Цулукиани заявила, что среди помилованных президентом лиц нет педофила.

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