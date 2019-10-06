Киев, , 12:16 — REGNUM Законопроект о рынке земли позволит скупить украинские земли иностранным компаниям. Об этом 4 октября заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «Интер», сообщается на странице политической партии в социальной сети Facebook.

«У этих компаний (которые смогут покупать украинскую землю — ИА REGNUM) неограниченные финансовые возможности, а люди, которые работают на земле, не смогут с ними тягаться — у них нет таких денег. У нас 70% продукции производят фермеры, у которых от 1 тыс. до 10 тыс. гектаров земли. Они не в состоянии выкупить больше половины своей земли. А не будет земли — не станет и рабочих мест в селе. Сёла будут вымирать, люди уедут в города», — отметил Бойко.

Напомним, ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявлял, что согласно проекту закона о продаже земли, иностранные компании смогут скупать украинскую землю посредством регистрации юридических лиц. Отметим, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал о планах правительства открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.