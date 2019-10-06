Москва, , 12:14 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий («Единая Россия») назвал задержание и допрос ФБР депутата Государственной думы Инги Юмашевой («Единая Россия») в аэропорту Нью-Йорка неслыханной наглости провокацией и сообщил о намерении выяснить причины произошедшего, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

«По своим каналам намерены также выяснять причины произошедшего», — завил Слуцкий.

Он напомнил, что Юмашева является членом комитета по международным делам и как все депутаты имеет дипломатический паспорт.

«В силу этого я расцениваю часовое задержание Юмашевой сотрудниками ФБР как абсолютно противоправное. Посольство РФ в США уже направило ноту протеста. Ожидаем реакции и объяснения со стороны американских властей», — добавил он.