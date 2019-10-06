Москва, , 12:03 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») допустил отказ российских парламентариев от участия в мероприятиях на территории США, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

«Парламентарии, в том числе депутаты Госдумы регулярно получают приглашения от общественных организаций в различные страны и случай с Ингой Юмашевой говорит о том, что нам всем стоит задуматься об участии в подобных мероприятиях на территории США», — заявил Неверов.

Он напомнил, что в Государственной думе Инга Юмашева координирует работу группы по связям с Конгрессом США, прибыла для участия в форуме «Диалог Форт-Росс» по приглашению американской некоммерческой организации. В таких ситуациях НКО должны в полной мере заниматься обеспечением визита, что, как мы видим, сделано не было, возмущен он.

Поведение спецслужб США в отношении депутата Госдумы Инги Юмашевой («Единая Россия») председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин осудил и расценил как циничная провокация.

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