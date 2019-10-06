Киев, , 10:57 — REGNUM Украинские власти намерены посетить Петровское, Золотое и Станицу Луганскую на следующей неделе. Об этом 5 октября говорится на странице «Офис президента Украины» в социальной сети Facebook.

«Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает. Также на встрече обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины пояснил как будет происходить разведение сил в Донбассе. Отметим, ранее в офисе президента Украины отчитывались о возобновлении работ на мосту неподалеку от Станицы Луганской.