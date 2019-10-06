Киев, , 10:30 — REGNUM Все, что сближает Украину с РФ, будет использовано против Украины. Об этом заявил бывший директор украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович 5 октября в программе «Ролевые игры» на украинском «24 канале».

«Я считаю, что все, что сближает нас с Россией будет использовано Россией против Украины и об этом нужно помнить», — отметил экс-директор УИНП.

Вятрович заметил, что его утверждение не значит, что все русское нужно запрещать. Он призвал к осторожности и привел пример с надписью на пачках сигарет о вреде курения.

«Надпись на сигаретах просто предупреждает о том, что означает курение, но не запрещает вам курить», — отметил бывший глава УИНП.

По мнению Вятровича, русский язык, русская культура и русская церковь — «это три столпа российского влияния на Украину», которые будут «использоваться на Украине для укрепления концепции «русского мира».

Бывший директор УИНП также считает неправильным, когда Украина на государственном уровне поддерживает изготовление «русского или русскоязычного культурного продукта». Вятрович считает, что это нужно свести к минимуму.

Напомним, ранее Владимира Вятровича уволили с должности директора украинского института национальной памяти. Отметим, в 2018 году Вятрович назвал творчество Виктора Цоя и Владимира Высоцкого «щупальцами русского мира» и «эффективными инструментами напоминания о едином культурном пространстве».