Киев, , 09:51 — REGNUM С критикой стратегической программы действий правительства, представленной ранее премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, выступил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Михаил Папиев. Об этом 5 октября он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Папиев отметил, что программа, представленная премьер-министром Гончаруком не отличается от подобных программ предыдущего правительства Яценюка и Гройсмана (бывшие премьер-министры Украины) «ни по подходам, ни по содержанию».

Депутат Рады также задался вопросом, «откуда возьмётся рост 40% ВВП за 5 лет, если в бюджете на следующий год они же заложили рост всего… 3,3%!!! Даже пятиклассник посчитает, что при подобном планировании, в 2021—2024 откуда-то должен взяться ежегодный рост ВВП больше, чем на 8%. Но нынешний премьер Гончарук так и не объяснил, за счёт чего произойдёт такое «украинское экономическое чудо», — подчеркнул Папиев.

«Поэтому, остаётся только догадываться, что данный рост они хотят обеспечить за счёт … продажи самых ценных украинских ресурсов. Распродажи нашей земли», — отметил нардеп.

Программу премьер-министра Гончарука Михаил Папиев сравнивает с ситуацией когда бездельник вместо того, чтоб устроиться на работу продает почку и формально за счет «своих жизненных ресурсов» выполняет обещание «заработать».

«А что потом??? Вот так и наше правительство — вместо создания прибавочной стоимости, инновационного производства, конкурентоспособных предприятий и продуктов — распродаёт ресурсы. Стыд и позор», — подытожил Папиев.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил стратегическую программу действий правительства, в которой запланирован рост экономики на уровне 40% ВВП за пять лет, создание 1 млн рабочих мест, снижение расходов населения на коммунальные платежи до 15% от доходов.