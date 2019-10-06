Мадрид, , 09:26 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио считает, что Российская Федерация и США поменялись ролями на международной арене. Такое мнение она высказала в своей статье для проекта Project Syndicate.

Экс-министр пишет, что после того, как Крым вернулся в состав РФ и Москва начала свою военную операию в Сирии, многие воспринимали Россию как деструктивный фактор мировой политики. Но время показало, что Россия стала действительно влиятельным игроком на международной арене, считает Паласио.

Более того, в то время, как США превращаются в деструктивный фактор мировой политики, Россия становится ее «серым кардиналом», считает экс-министр иностранных дел Испании.

Паласио считает, что подписание «формулы Штайнмайера» открывает путь к нормализации ситуации на Украине и некоторому восстановлению связей между Россией и Западом. В любом случае — это значительная победа Москвы.

В Сирии также удалось запустить мирный процесс и идет работа над формированием конституционного комитета. То есть мирные усилия Москвы разворачиваются согласно заявленному плану.

США же в последние годы теряют лидерство на международной арене. Более того Вашингтон не проявляет воли к лидерству, а другие страны по-прежнему считают США главным геополитическим игроком скорее в силу привычки, а не по логике.