Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Целью хакерской группы Phosphorous, деятельность которой была выявлена специалистами компании Microsoft, являлась предвыборная кампания действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с операцией.

4 октября пресс-служба Microsoft заявила, что специалистам компании по кибербезопасности удалось выявить деятельность хакерской группировки, направленную на одного из кандидатов в президенты США. В Microsoft отметили, что организатором кибератаки была группировка Phosphorous, которая якобы связана с правительством Ирана.

По данным Microsoft, эта группировка атаковала аккаунты ряда американских чиновников и журналистов. При этом в компании назвали конкретные цели хакеров.

По данным издания Reuters, эта кибератака была направлена на действующего президента Трампа, а одной из основных целей хакеров был официальный сайт предвыборной кампании Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в опубликованном 4 октября заявлении Mircosoft отмечается, что группировке Phosphorous удалось взломать 4 из 241 атакованного аккаунта.

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