Киев, , 08:29 — REGNUM Более двух миллионов человек пересекли границу с Крымом в течение девяти последних месяцев. Об этом 5 октября сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

«В течение девяти месяцев 2019 года в обоих направлениях во всех трех КПВВ («Чонгар», «Каланчак», «Чаплинка») в целом админграницу пересекли чуть более 2 млн граждан, что на уровне прошлого года», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Стоит отметить, что на Украине Крым до сих пор считают своей территорией, поэтому называют границу административной, хотя на самом деле она государственная — между Россией и Ураиной.

Напомним, в 2018 году глава комитета Госсовета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявлял об увеличении потока туристов из Украины.