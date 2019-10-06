Киев, , 08:25 — REGNUM Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за так называемой «формулы Штайнмайера». Инцидент произошел на записи телепередачи «Свобода слова» журналиста Савика Шустера на телеканале «Украина».

Билецкий обвинил Порошенко в том, что это он ещё несколько лет назад собиралась применить «формулу Штаймайера» — компромиссный механизм имплементации Минских соглашений в части предоставления Донбассу особого статуса.

Также Билецкий заявил, что было прекрасно, если бы Украина попрощалась с Порошенко «как страна».

В ответ Порошенко заявил, что он уже попрощался с Билецким. Также бывший президент считает, что националист не может говорить за страну в целом, а вот он — Порошенко — в свое время лично отвечал за выполнение Минских соглашений. Правда, так и не выполнил их.

«Я с тобой уже попрощался. А за страну говорить не имеешь ни оснований, ни полномочий. Как-то без тебя разберусь», — сказал Порошенко.