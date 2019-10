Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Атакой «русской орды плавящихся зомби» назвал героический бой под крепостью Осовец американский интернет-портал We Are The Mighty.

Американский информационный портал рассказал своим читателям о заметном сражении русской и германской армиями под крепостью Осовец во времена Первой мировой войны. Сражение вошло в историю под названием «Атака мертвецов».

«Орда плавящихся зомби вырвалась из тьмы и устремилась прямо на армию из семи тысяч человек», — сообщается в статье We Are The Mighty

Напомним, 6 августа 2015 немецкая армия рассчитывала взять крепость Осовец используя химическое оружие. Немцы распылили хлор, который превратился в воздухе в соляную кислоту и стал разъедать легкие русских солдат. Но русские солдаты не стали сдаваться, а побежали в атаку на врага. Немцы в панике обратились в бегство устроив давку.

Немецкая армия, обладая численным превосходствам трижды пыталась штурмом взять крепость Осовец применяя химическое оружие. Все атаки противника были отбиты, русские силы оставили крепость по приказу командования.