Камышин, Волгоградская область, , 08:30 — REGNUM В Поволжье завершились масштабные тактические учения Камышинского десантно-штурмового соединения, сообщает сайт Министерства обороны РФ.

В ходе учений десантники захватили аэродром условного противника, совершили маневр в заданный район с форсированием водной преграды. Закрепившись на заданном рубеже, отразили наступление подразделений условного противника.

На основном этапе учений состоялось десантирование более 600 бойцов десантно-штурмового соединения. Десантирование осуществлялось на парашютных системах Д-10 и парашютных системах специального назначения типа «крыло» «Арбалет-2».

В соответствии с замыслом бригадных тактических учений усиленный парашютно-десантный батальон захватил аэродром условного противника с целью удержания района для развёртывания основных сил соединения.

На следующем этапе соединение, совершив марш, форсировало водную преграду на БМД-2 и БТР-Д и, закрепившись на заданном рубеже, отбило атаку незаконных вооруженных формирований.

Учениями начальник боевой подготовки Воздушно-десантных войск генерал-майор Сергей Волык. Целью их была проверки боеготовности Камышинского десантно-штурмового соединения.

В учениях участвовали более 2000 бойцов ВДВ и 400 единиц боевой техники.