Дамаск, , 07:45 — REGNUM Представитель арабо-курдского вооруженного формирования «Сирийские демократические силы» (SDF) Мустафа Бали заявил, что в случае вторжения турецких войск на север Сирии к востоку от Евфрата, Турция получит «тотальную войну». Соответствующее заявление Бали опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Курды (сс) Kurdishstruggle

По словам Бали, SDF придерживается рамок механизма безопасности и активно предпринимает шаги для сохранения стабильности на северо-востоке Сирии. Но если Турция решится на военную операцию к востоку от Евфрата, то силы SDF без колебания «превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе», подчеркнул Бали. Он добавил, что курды будут защищать себя в любом случае.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия готова к проведению военной операции на северо-востоке Сирии. Начаться такая операция может в ближайшие дни. Анкара хочет зачистить северо-восток Сирии от сил самообороны сирийских курдов и установить так некую «зону безопасности». В перспективе турецкие власти, по всей видимости, хотят отторгнуть этот регион от Сирии.

Проблема в том, что силы курдов пользуются некоторой поддержкой США и Эрдоган требует от Вашингтона, чтобы курдские организации были признаны террористическими.

В Анкаре ранее прошли переговоры между Турцией и США о создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии, но Эрдоган заявил, что Турция начнет самостоятельную операцию, если США будут затягивать с созданием такой зоны.