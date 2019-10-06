Иерусалим, , 07:04 — REGNUM Заключить соглашение о ненападении предложил странам Персидского залива Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Об этом сообщает израильский телеканал Arutz 12.

После консультаций со спецпосланником президента США на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблатом и коллегами из арабских стран, Исраэль Кац выдвинул проект соглашения о ненападении.

Проект договора преследует цели совместного сдерживания Ирана, борьбы с терроризмом, а также развитие экономических отношений между Израилем и арабскими странами.

Вместе с тем отмечается, что подписание такого договора крайне осложнено израильско-палестинским конфликтом.

Напомним, о стремлении наладить связи со странами Персидского заявил в прошлом году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Такое стремление активно поддерживается США в целях сдерживания Ирана.