Вашингтон, , 06:16 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден считает, что его соперник на выборах, действующий президент США Дональд Трамп, не способен руководить государством, а власть использует для продвижения личных политических интересов. Об этом кандидат сообщил в интервью The Washington Post.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

«Всему есть предел, — негодует Байден. — Каждый день, по-видимому, каждые несколько часов появляется все больше свидетельств того, что президент Трамп злоупотребляет властью и совершенно не может быть президентом». По мнению кандидата, глава Белого дома не понимает огромную ответственность, которую налагает пост президента Соединенных Штатов. «Он видит только силу и то, как она может принести пользу только одному человеку: Дональду Трампу», — отметил бывший вице-президент США.

Напомним, Дональд Трамп и Джо Байден стали фигурантами скандала, приведшего инициации процедуры импичмента. Президента США обвиняют в оказании давления на украинского лидера Владимира Зеленского с целью очернить соперника на выборах.